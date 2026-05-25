Un goal per insegnare la raccolta differenziata | studenti messinesi vincono con il gioco pneumatico EcoGoal

Gli studenti di una scuola di Messina hanno vinto la fase territoriale di un concorso con un progetto chiamato “EcoGoal”. Il progetto consiste in un gioco che utilizza un pallone e una pedana pneumatica per insegnare la raccolta differenziata. La competizione si inserisce in un’iniziativa che combina tecnologia e sensibilizzazione ambientale. La vittoria riguarda una sfida che unisce elementi ludici e educativi, portando avanti l’obiettivo di favorire comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti.

Un pallone, una pedana pneumatica e una sfida che unisce tecnologia, ambiente e gioco. Si chiama “EcoGoal” il progetto realizzato dagli studenti della classe II C dell’Istituto comprensivo “Albino Luciani” di Messina, vincitore della finale territoriale di “Eureka! Funziona!”, il progetto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Parner College Activity-6: Waste Management Bharat Environment Program

Notizie e thread social correlati

Rifiuti, come cambia a pasquetta la raccolta differenziata nei comuni messinesi serviti da DustyLunedì 6 aprile, in occasione della Pasquetta, nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore i servizi di raccolta differenziata e di...

Raccolta del vetro e dei metalli sospesa: ecco come e quando cambia la raccolta differenziataDomani la raccolta del vetro e dei metalli sarà sospesa perché gli impianti resteranno chiusi e non sarà possibile conferire i materiali.