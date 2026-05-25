Un goal per insegnare la raccolta differenziata | studenti messinesi vincono con il gioco pneumatico EcoGoal
Gli studenti di una scuola di Messina hanno vinto la fase territoriale di un concorso con un progetto chiamato “EcoGoal”. Il progetto consiste in un gioco che utilizza un pallone e una pedana pneumatica per insegnare la raccolta differenziata. La competizione si inserisce in un’iniziativa che combina tecnologia e sensibilizzazione ambientale. La vittoria riguarda una sfida che unisce elementi ludici e educativi, portando avanti l’obiettivo di favorire comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti.
Un pallone, una pedana pneumatica e una sfida che unisce tecnologia, ambiente e gioco. Si chiama “EcoGoal” il progetto realizzato dagli studenti della classe II C dell’Istituto comprensivo “Albino Luciani” di Messina, vincitore della finale territoriale di “Eureka! Funziona!”, il progetto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Parner College Activity-6: Waste Management Bharat Environment Program
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