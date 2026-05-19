Dopo lo scandalo che ha coinvolto il finanziamento del film biografico, i sondaggi in Brasile mostrano una diminuzione del 6% nel consenso per l'ex politico. Si è scoperto che un banchiere ha fornito i fondi necessari, arrivando a un totale di 61 milioni di real destinati alla produzione. Le modalità di ottenimento di questa somma sono state oggetto di attenzione, mentre l'esito delle indagini giudiziarie si concentra sulle fonti di finanziamento e sui possibili collegamenti con altre attività finanziarie.

? Punti chiave Chi è il banchiere coinvolto nei finanziamenti per il film biografico?. Come sono stati ottenuti i 61 milioni di real per la produzione?. Perché il rifiuto verso Lula è diminuito dopo le rivelazioni?. Quanto incideranno le indagini giudiziarie sul futuro della candidatura?.? In Breve Daniel Vorcaro avrebbe trasferito 61 milioni di real per il film Dark Horse.. Lula guida al secondo turno con il 48,9% contro il 41,8% di Bolsonaro.. Il rifiuto verso Flavio Bolsonaro è salito al 52% secondo i dati AtlasIntel.. Le registrazioni di Intercept Brasil coinvolgono il fondatore del fallito Banco Master..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brasile, Flavio Bolsonaro perde il 6% nei sondaggi dopo lo scandalo

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Acreditem, Flávio Bolsonaro disse isso sobre Vorcaro

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