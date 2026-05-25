Ultime ore di voto | la situazione a Lucignano in attesa dello spoglio

Alle 23 di domenica 24 maggio, a Lucignano, l’affluenza alle urne si attestava al 44,01%, rispetto al 47,96% delle ultime elezioni, svoltesi anche di sabato. I seggi sono ancora aperti per le ultime ore di voto, mentre lo spoglio delle schede è previsto nelle prossime ore. La partecipazione dei cittadini al voto resta un dato centrale in questa giornata di elezioni comunali.

A Lucignano, l'altro comune sul territorio aretino in cui si vota per l'elezione del nuovo sindaco, l'affluenza registrata alle 23 di ieri, domenica 24 maggio, è stata del 44,01%, inferiore al 47,96% del 2024 (data delle precedenti elezioni), ma in quel caso i seggi rimasero aperti il sabato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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