Cinque paesi della Nato, tra cui l’Italia, hanno respinto una proposta di destinare lo 0,25% del Pil in aiuti militari all’Ucraina. La proposta era stata avanzata da un altro membro dell’alleanza, ma è stata bloccata da Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Canada. La decisione è stata comunicata attraverso un rapporto del quotidiano britannico. Nessuna delle parti ha fornito ulteriori dettagli sui motivi del rifiuto.

Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Canada hanno bloccato la proposta di Mark Rutte di destinare lo 0,25% del Pil in aiuti militari all’Ucraina. Lo riporta il Telegraph. A metà maggio era emerso che il segretario generale della Nato aveva chiesto ufficialmente agli alleati di impegnare quella percentuale del loro prodotto interno lordo nel tentativo di allentare le crescenti tensioni all’interno dell’alleanza in merito al sostegno militare a Kiev, che aveva avanzato la richiesta a ottobre per bocca del ministro della Difesa Denys Shmyhal. La proposta aveva subito incontrato una forte resistenza da parte di alcuni importanti membri dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Daily Telegraph: “No di 5 Stati della Nato a destinare lo 0,25% del Pil in aiuti a Kiev”. C’è anche l’Italia

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Is the British public aware of the threat of Russia

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