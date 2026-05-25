Ubriaco in bici ruzzola per terra poi aggredisce i carabinieri arrivati per soccorrerlo | arrestato

Nel tardo pomeriggio del 21 maggio, un uomo di 31 anni è stato arrestato a Cesenatico dopo essere caduto da una bicicletta in stato di ebbrezza. All'arrivo dei carabinieri, ha aggredito gli agenti, opponendo resistenza e minacciandoli. È stato anche denunciato per aver rifiutato di fornire le proprie generalità.

Nel tardo pomeriggio del 21 maggio i carabinieri di Cesenatico, hanno arrestato un 31enne marocchino, con l'accusa di resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, nella circostanza il giovane è stato anche denunciato per rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale.In base. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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