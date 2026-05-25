Il prezzo della benzina è aumentato, portando il suo costo al 4% del reddito delle famiglie meno abbienti. Un rappresentante ha commentato che il prezzo è “noccioline”, ma i dati mostrano che le famiglie con redditi più bassi spendono una quota significativa del loro budget per il carburante. L’impennata dei prezzi si riflette sui bilanci di chi ha meno risorse, aggravando le difficoltà economiche quotidiane.

L’impennata dei prezzi della benzina sta colpendo in modo sproporzionato gli americani a basso reddito. Secondo un’analisi del Washington Post, per i nuclei che guadagnano circa 40 mila dollari l’anno o meno, i costi del carburante usato per gli spostamenti casa-lavoro assorbono ormai in media il 4% del reddito. Per le famiglie che rientrano nel quarto superiore, con guadagni pari o superiori a 100.000 dollari, gli stessi costi ammontano invece a meno dell’1%. Il Washington Post ha calcolato queste cifre incrociando i prezzi mensili della benzina diffusi dall’American Automobile Association con i dati del censimento sui redditi e le statistiche federali relative alle distanze che i diversi gruppi percorrono abitualmente in auto per recarsi al lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Il prezzo della benzina? Noccioline”. Ma il costo del carburante vale ormai il 4% del reddito delle famiglie meno abbienti

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