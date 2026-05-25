Un’inchiesta condotta da «Fuori dal coro» ha scoperto che nel cellulare di Salim sono stati trovati almeno un video che mostra violenza. Il filmato è stato definito molto significativo dagli inquirenti. Le immagini sono state sequestrate durante l’indagine e fanno parte di un’indagine più ampia su episodi di violenza. La scoperta riguarda dispositivi di proprietà di Salim, coinvolto nelle indagini in corso.

Non c’è da ironizzare: ci sono ancora in ospedale i feriti, due in gravissime condizioni, e la turista tedesca è tornata in Germania ma ha perso le gambe. Però di fronte al goffo tentativo di negare che Salim El Koudri sia un terrorista serve Totò: è la «sunna» che fa il totale! «Sunna» con due enne è la vita secondo il Corano. A questa si richiama il padre dell’italiano di origine marocchina che, il 16 maggio, ha falciato decine di passanti con la sua auto tra la via Emilia e Largo Garibaldi a Modena. Gli inquirenti che stanno scavando nella vita e nelle abitudini del trentunenne laureato in Economia aziendale, ora rinchiuso in carcere in... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sul cellulare di El Koudri filmati del terrore

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