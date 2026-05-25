Dopo la vittoria della Coppa di Russia, Pablo Solari è diventato protagonista di una scena insolita. Durante i festeggiamenti, il giocatore ha mostrato un entusiasmo eccessivo, che ha portato alla rottura di una coppa in modo disastroso. La scena è risultata anche comica, attirando l’attenzione dei presenti.

Pablo Solari diventa protagonista involontario della festa dello Spartak Mosca dopo la vittoria della Coppa di Russia. Durante i festeggiamenti, il centrocampista argentino alza il trofeo al cielo ma la base si stacca improvvisamente: il coperchio cade a terra e si rompe davanti a giocatori e tifosi. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Troppo entusiasmo e la coppa si rompe in maniera disastrosa: la reazione è comica

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