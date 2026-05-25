Tributo ai REM al Teatro Manzoni
Al Teatro Manzoni di Roma, una tribute band dedicata ai R.E.M. ha eseguito brani della band statunitense. Lo spettacolo ha alternato musica dal vivo a interventi di Alessandro Alfieri, filosofo specializzato nella cultura pop. L’evento ha combinato momenti di energia musicale con riflessioni e analisi sulla band e il suo impatto culturale. La serata ha coinvolto il pubblico presente con un mix di performance e interventi critici.
Sul palco del Teatro Manzoni di Roma, la tribute band R.E.M.EMBERS celebra i R.E.M. attraverso un percorso che alterna momenti di pura energia musicale alle riflessioni e alle analisi del filosofo della popular culture Alessandro Alfieri, grande protagonista di Manzoni Idee negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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