Tributo ai REM al Teatro Manzoni

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Teatro Manzoni di Roma, una tribute band dedicata ai R.E.M. ha eseguito brani della band statunitense. Lo spettacolo ha alternato musica dal vivo a interventi di Alessandro Alfieri, filosofo specializzato nella cultura pop. L’evento ha combinato momenti di energia musicale con riflessioni e analisi sulla band e il suo impatto culturale. La serata ha coinvolto il pubblico presente con un mix di performance e interventi critici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sul palco del Teatro Manzoni di Roma, la tribute band R.E.M.EMBERS celebra i R.E.M. attraverso un percorso che alterna momenti di pura energia musicale alle riflessioni e alle analisi del filosofo della popular culture Alessandro Alfieri, grande protagonista di Manzoni Idee negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DEMON HUNTERS a LEOLANDIA. K-POP CELEBRATION TUTTO LO SPETTACOLO

Video DEMON HUNTERS a LEOLANDIA. K-POP CELEBRATION TUTTO LO SPETTACOLO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tributo ai Pooh al Piccolo Teatro di Padova

Cellatica, concerto gratuito ai Coldplay: il tributo al teatro LodaUn concerto gratuito dedicato ai Coldplay si terrà nel teatro di una località vicina, con un tributo musicale che riproporrà l'atmosfera del tour...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web