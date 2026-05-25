Tributo ai REM al Teatro Manzoni

Notizia in breve

Al Teatro Manzoni di Roma, una tribute band dedicata ai R.E.M. ha eseguito brani della band statunitense. Lo spettacolo ha alternato musica dal vivo a interventi di Alessandro Alfieri, filosofo specializzato nella cultura pop. L’evento ha combinato momenti di energia musicale con riflessioni e analisi sulla band e il suo impatto culturale. La serata ha coinvolto il pubblico presente con un mix di performance e interventi critici.