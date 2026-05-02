Tributo ai Pooh al Piccolo Teatro di Padova
Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) concerto-tributo ai Pooh con la band "Amici per sempre". Alla base del successo di questa tribute band la grande passione per la musica dei Pooh dei due gemelli vicentini Corrado e Giorgio Cogo, le cui voci, assieme a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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