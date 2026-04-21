anticipazioni belve stasera 21 aprile 2026 gli ospiti e le interviste francesca fagnani dove vedere il programma in tv e streaming

Francesca Fagnani avrà davanti a sé altri tre ospiti pronti a rispondere alle sue domande sulla loro vita e sulla loro carriera Belve torna in onda stasera su Rai 2 con una nuova puntata ricca di ospiti che si metteranno a nudo rispondendo alle domande "graffianti" di Francesca Fagnani: ecco.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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