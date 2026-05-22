Trasporto pubblico aumenta il costo dei biglietti singoli Start Romagna | Adeguamento delle tariffe necessario

Da lunedì primo giugno entreranno in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico locale in provincia di Ravenna. Secondo l’azienda di gestione, l’aumento dei costi delle tariffe singole è stato definito come un adeguamento necessario. La modifica riguarda le tariffe dei biglietti singoli, che subiranno un incremento rispetto alle versioni precedenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e avrà effetto a partire dalla data stabilita, con l’obiettivo di coprire i costi di gestione del servizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui