Venturini | Nessun lavoratore del trasporto pubblico locale tra i rappresentanti di lista

In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, è stato annunciato che tra i rappresentanti di lista del centrodestra non ci sono lavoratori del trasporto pubblico locale. La comunicazione è stata diffusa da un esponente del centrodestra, che ha specificato questa assenza. La lista dei candidati e dei rappresentanti di lista sarà presentata nelle prossime settimane, senza coinvolgimento diretto di lavoratori del settore del trasporto pubblico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui