Venturini | Nessun lavoratore del trasporto pubblico locale tra i rappresentanti di lista
In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, è stato annunciato che tra i rappresentanti di lista del centrodestra non ci sono lavoratori del trasporto pubblico locale. La comunicazione è stata diffusa da un esponente del centrodestra, che ha specificato questa assenza. La lista dei candidati e dei rappresentanti di lista sarà presentata nelle prossime settimane, senza coinvolgimento diretto di lavoratori del settore del trasporto pubblico locale.
Nessun lavoratore del trasporto pubblico locale tra i rappresentanti di lista del centrodestra alle prossime elezioni comunali, in programma il 24 e 25 maggio. E così sarà anche per l'eventuale turno di ballottaggio, previsto due settimane dopo. La decisione è stata annunciata oggi a Venezia dal.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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