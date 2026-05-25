Traffico Roma del 25-05-2026 ore 20 | 30

Notizia in breve

Alle 20:30 del 25 maggio, si registrano code sulla A1 Roma a causa di un incidente. La carreggiata è congestionata tra Barberini e Re di Roma, con rallentamenti che si estendono anche sulla viabilità interna. Sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La situazione sta causando disagi anche nelle strade adiacenti alla zona.