Traffico Roma del 25-05-2026 ore 20 | 30
Alle 20:30 del 25 maggio, si registrano code sulla A1 Roma a causa di un incidente. La carreggiata è congestionata tra Barberini e Re di Roma, con rallentamenti che si estendono anche sulla viabilità interna. Sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La situazione sta causando disagi anche nelle strade adiacenti alla zona.
Luceverde Roma Buonasera Partiamo dalla situazione più critica al momento quella sulla A1 Roma Firenze dove seguito di un precedente incidente permangono lunghe code code di 9 km tra Ponzano Romano e Attigliano in direzione di Firenze il traffico defluisce su una sola corsia poi da segnalare un km di coda sempre per incidente sulla A12 roma-civitavecchia trans Santa Severa e Cerveteri direzione Roma rallentamenti di lieve entità si registrano poi lungo le due carreggiate del raccordo anulare in città segnaliamo coda in tangenziale Tra Tor di Quinto e viale della Moschea direzione Salaria intanto proseguono i lavori all'incrocio tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
Notizie e thread social correlati
Traffico Roma del 05-05-2026 ore 20:30Alle ore 20:30 del 5 maggio 2026, si registra una circolazione scorrevole sul Grande Raccordo Anulare di Roma.
Traffico Roma del 20-05-2026 ore 20:30Alle 20:30 del 20 maggio 2026, a Roma si sono registrate lunghe code sulla tangenziale est a causa di un incidente.
Temi più discussi: Traffico Roma del 25-05-2026 ore 07 | 30; Traffico Roma del 16-05-2026 ore 16 | 30; Traffico Roma del 18-05-2026 ore 14 | 30; Traffico Roma del 18-05-2026 ore 08 | 30.
R I A S S U N T O D E L L A S E T T I M A N A P R E C E D E N T E Wizz ha annunciato il ritorno del quarto aereo a Catania e l'apertura di quattro rotte: Alicante, Porto, Roma e Valencia. Swiss opererà rotazioni aggiuntive invernali sulla Palermo Zurigo facebook
TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI x.com
Traffico Roma del 25-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera Partiamo dalla situazione più critica al momento quella sulla A1 Roma Firenze dove seguito di un precedente incidente permangono ... romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per ... romadailynews.it
Alla fine della partita, Zlatan Ibrahimovic si è affrettato a lasciare gli spalti verso il parcheggio scortato. Durante il breve tragitto, è stato accolto con critiche e rabbia da alcuni tifosi del Milan, delusi e arrabbiati per aver gettato via la stagione. reddit