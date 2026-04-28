Palermo curtigghiara | domenica torna il tour alla scoperta di intrighi amori e pettegolezzi della città

Domenica 3 maggio alle 10:30 si terrà un tour nel centro storico di Palermo, dedicato a coloro che vogliono scoprire i dettagli sulla storia della città. L'itinerario si concentra su aspetti legati a intrighi, amori e pettegolezzi di un tempo, offrendo un’occasione di approfondimento per chi desidera conoscere meglio le vicende passate di Palermo passeggiando tra i suoi monumenti e vicoli. L’attività è rivolta a chi ha interesse per la storia locale.

Domenica 3 maggio, alle ore 10:30, un tour per i veri appassionati di storia svelerà i segreti di Palermo passeggiando lungo il suo centro storico. Si parte dalla monumentale Porta Nuova per raggiungere piazza della Vergogna, baricentro della città antica. Tra palazzi barocchi, giardini ricchi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Palermo "curtigghiara": tour serale alla scoperta dei pettegolezzi della cittàDomenica 15 marzo alle 10:30, un tour per gli appassionati di storia, condotto da guide turistiche abilitate, svelerà i segreti di Palermo... Palermo "curtigghiara": da Porta Nuova a piazza della "Vergogna", tour alla scoperta dei pettegolezzi della cittàSabato 25 aprile alle 17, un tour per veri appassionati di storia svelerà i segreti di Palermo passeggiando lungo il suo centro storico.