Il match tra Torino e Juventus, originariamente programmato come derby, si è concluso come un'amichevole senza valore ufficiale. La Juventus, che ha terminato il campionato al sesto posto, ha giocato senza obiettivi di classifica. La partita si è conclusa con un risultato che non ha implicazioni sportive rilevanti, lasciando un finale considerato deludente per la squadra torinese.

Il finale più triste. Per la Juventus, dopo il sesto posto con cui ha concluso il campionato, sul campo. Per il calcio, fuori. Perché, prima che si disputasse il derby della Mole (2-2, con doppia rimonta granata), a Torino è andata in scena una guerriglia che ha posticipato di oltre un’ora l’inizio del match. Le due tifoserie si erano infatti date battaglia già nella notte tra sabato e domenica. Quando in varie zone della città, a partire dal quartiere Vanchiglia ovvero nelle vie della movida notturna, erano andati in scena incidenti uno dietro l’altro, Polizia impegnata a disperdere tafferugli vari e clima tesissimo per tutta la giornata, quindi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torino-Juventus, il derby della paura è solo un’amichevole

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