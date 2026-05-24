Derby della Mole | Juventus sfida il Torino per la Champions

? Domande chiave Chi potrà sostituire Yildiz per garantire l'impatto offensivo della Juventus?. Come influirà l'assenza di Bremer sulla difesa bianconera stasera?. Quali sono le probabilità matematiche della Juve senza l'aiuto di Como?. Chi tra Simeone e Zapata punterà il colpo decisivo per il Torino?.? In Breve Juventus sesta in classifica con lo stesso punteggio del Como.. Torino privo di Anjorin, Aboukhlal, Marianucci e del squalificato Maripan.. Juventus senza Bremer e Yildiz con Perin, Locatelli e Vlahovic titolari.. Vincita bianconera richiede inciampo di Milan, Roma o Como per Champions.. Lo Stadio Grande Torino ospiterà stasera il Derby della Mole tra Torino e Juventus, un confronto decisivo per le sorti della classifica di Serie A con il calcio europeo in palio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La Juventus deve ancora credere alla Champions

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