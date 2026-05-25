La partita si è conclusa con un pareggio nel derby tra Torino e Juventus. L’allenatore ha commentato che il risultato rappresenta i numerosi errori commessi durante la stagione. Ha sottolineato che la squadra ha mostrato difficoltà in molte occasioni e che i problemi evidenziati in questa partita riflettono le prestazioni complessive. La stagione si è chiusa con più ombre che luci, secondo le sue parole, evidenziando le criticità emerse sul campo.

di Marco Baridon Torino Juve, Marco Baridon a caldissimo ha analizzato la partita dei bianconeri e anche una stagione conclusa sicuramente sotto le attese. Nell’immediato post-partita di Torino Juve, il giornalista Marco Baridon ha analizzato la stagione della squadra guidata da Luciano Spalletti nel format social “ A caldissimo “. Il direttore di .com ha ricordato come « la Juventus è in Europa League. Si conclude la stagione 20252026 dei bianconeri con il pareggio nel derby della Mole contro il Torino. Una sfida che ha lasciato tanto soprattutto per quanto successo prima del match. La sfida è iniziata un’ora dopo a causa degli scontri prima della partita, che hanno portato al trasporto in ospedale un tifoso bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Il pareggio nel derby è lo specchio di una stagione costellata da tantissimi errori”

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