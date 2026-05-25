La partita tra Torino e Juventus si è conclusa con un pareggio 2-2. La squadra bianconera ha pareggiato nei minuti finali, mantenendo il risultato. Ora, si chiede che chi ha commesso errori paghi e che si torni a vincere subito. Nessuna ulteriore analisi o commento, solo i fatti della gara e l’appello a riprendere il cammino di vittorie.

di Andrea Bargione Torino Juve, la riflessione di Andrea Bargione nel nuovo appuntamento di Upload: l’imperativo è ricostruire subito per tornare al vertice. Il pareggio per 2-2 nel derby della Mole contro il Torino fa calare il sipario su un’annata decisamente tribolata per la Juventus. Il verdetto del campo dello stadio Olimpico certifica l’ennesimo passo falso di una stagione vissuta costantemente sulle montagne russe, scatenando inevitabili riflessioni sul futuro a brevissimo termine del club bianconero e sulla necessità di un cambio di rotta radicale. Nel nuovo appuntamento della nostra rubrica Upload, Andrea Bargione analizza a caldo il momento della Vecchia Signora direttamente dall’impianto granata, senza troppi giri di parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Juve 2-2: adesso basta! Chi ha sbagliato, paghi. Bisogna tornare a vincere – VIDEO di Andrea Bargione

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DISASTRO CONFERMATO TORO-JUVE 2-2, EUROPA LEAGUE ora BASTA SCUSE (No alla violenza tra tifosi)

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Un #derby folle: inizia un'ora dopo, con un #Toro molle e disorientato fino al 60'. Poi entra #Casadei e cambia tutto. Segna il 22 e pareggia #Adams. I #granata rischiano quasi di vincerla e la #Juve non va in #Champions. È valsa la pena venire a #Torino! #To x.com

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