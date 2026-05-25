Torino Juve 2-2 | adesso basta! Chi ha sbagliato paghi Bisogna tornare a vincere – VIDEO di Andrea Bargione

Da juventusnews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Torino e Juventus si è conclusa con un pareggio 2-2. La squadra bianconera ha pareggiato nei minuti finali, mantenendo il risultato. Ora, si chiede che chi ha commesso errori paghi e che si torni a vincere subito. Nessuna ulteriore analisi o commento, solo i fatti della gara e l’appello a riprendere il cammino di vittorie.

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di Andrea Bargione Torino Juve, la riflessione di Andrea Bargione nel nuovo appuntamento di Upload: l’imperativo è ricostruire subito per tornare al vertice. Il pareggio per 2-2 nel derby della Mole contro il Torino fa calare il sipario su un’annata decisamente tribolata per la  Juventus. Il verdetto del campo dello stadio Olimpico certifica l’ennesimo passo falso di una stagione vissuta costantemente sulle montagne russe, scatenando inevitabili riflessioni sul futuro a brevissimo termine del club bianconero e sulla necessità di un cambio di rotta radicale. Nel nuovo appuntamento della nostra rubrica  Upload, Andrea Bargione analizza a caldo il momento della  Vecchia Signora  direttamente dall’impianto granata, senza troppi giri di parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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