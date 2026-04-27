Andrea Bargione esalta Conceicao | Unico capace di esser pericoloso in Milan Juve ha colmato un suo difetto – VIDEO

Durante una trasmissione sportiva, Andrea Bargione ha commentato la prestazione di Conceicao durante la partita tra Milan e Juventus, sottolineando come il giocatore sia stato l’unico in grado di creare situazioni di pericolo per la difesa avversaria. Bargione ha inoltre evidenziato come in questa occasione abbia migliorato un aspetto del suo gioco considerato un punto debole in passato. La partita si è conclusa con una vittoria di una delle due squadre coinvolte.

di Andrea Bargione Andrea Bargione esalta Conceicao: «Unico capace di esser pericoloso, in Milan Juve ha colmato un suo difetto». L’intervento. Milan-Juventus doveva essere una notte da Champions. È diventata una partita senza scossa. Nel format “Ma che partita hai visto?” sul canale YouTube di Juventus News 24, Andrea Bargione ha sintetizzato il sentimento più diffuso dopo lo 0-0 di San Siro: ha vinto la noia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizia di giornata Il big match della 34ª giornata di Serie A si è chiuso senza reti, con Milan terzo a 67 punti e Juventus quarta a 64. Un pareggio utile alla classifica, ma poverissimo sul piano dello spettacolo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Andrea Bargione esalta Conceicao: «Unico capace di esser pericoloso, in Milan Juve ha colmato un suo difetto» – VIDEO Notizie correlate Leggi anche: Juve Pisa: quello che non avete visto – VIDEO di Andrea Bargione Juve Galatasaray: notte folle allo Stadium, avete onorato la storia – VIDEO di Andrea BargionePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...