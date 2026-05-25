Tifoso della Juventus ferito il padre | Non c' è stato un peggioramento

Un tifoso della Juventus è rimasto ferito in occasione di un evento sportivo. Il padre dell’interessato ha dichiarato che non ci sono stati peggioramenti nelle sue condizioni di salute. La notizia è stata riferita a LaPresse, senza ulteriori dettagli su modalità o conseguenze dell’incidente. Non sono stati forniti aggiornamenti sullo stato attuale del tifoso né informazioni su eventuali interventi medici o cause dell’incidente.

“Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva“. Lo ha detto a LaPresse Pierluigi Basoccu, padre di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino ferito gravemente durante i disordini scoppiati prima del derby di Torino, ricoverato in condizioni stabili in terapia intensiva alle Molinette nel capoluogo piemontese. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Tifoso ferito, il padre: «Colpito da lacrimogeno. È caduto a faccia in giù. Lo credevamo morto»

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