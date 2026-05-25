Tides | una Terra da chiamare casa nel film sci-fi – Recensione

In un futuro non specificato, la Terra è stata abbandonata da chi poteva permetterselo, trasferendosi sulla colonia di Kepler-209. Il film Tides esplora questa situazione, mostrando un pianeta ormai deserto e disabitato. La narrazione si concentra sulla condizione dell’umanità e sulla perdita di un mondo che un tempo era casa. La storia si sviluppa attraverso le vite di personaggi che cercano di sopravvivere in un ambiente ostile, lontano dalla Terra.

In un futuro imprecisato, la Terra è stata abbandonata da chi poteva permetterselo, che ha trovato rifugio sulla colonia di Kepler-209. Il nostro pianeta era infatti diventato una distesa alluvionale pressoché inabitabile. Anni dopo la loro partenza i coloni hanno scoperto di essere diventati sterili, con l’esposizione prolungata alla stella di Kepler che ha compromesso le loro capacità riproduttive, condannando la specie all’estinzione. In Tides Louise Blake è un’astronauta che viene incaricata di una missione sulla Terra allo scopo di verificare se le condizioni atmosferiche siano di nuovo compatibili con la sopravvivenza umana. La sua navicella si schianta all’atterraggio e Louise si ritrova sola, in balia dei “ Muds “, i superstiti che ancora abitano quelle lande aspre e sabbiose e hanno dato vita una civiltà galleggiante e primitiva. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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