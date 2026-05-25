Nella terza puntata di ‘The Unknown’, trasmessa su Raidue, sono stati eliminati altri concorrenti. Durante lo spettacolo, è stata evidenziata una divergenza tra i membri della squadra blu, con un concorrente che ha ricevuto commenti critici da parte del pubblico e dei compagni. La puntata ha visto anche nuove discussioni tra i partecipanti e l’eliminazione di altri concorrenti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Milano, 25 maggio 2026 – Nuove discussioni e nuove eliminazioni hanno caratterizzato la terza puntata di ‘The Unknown’, l’adventure game in onda su Raidue ogni lunedì sera dalle 21.30 e condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli. Non sono mancate le polemiche nella puntata di lunedì 25 maggio. Le maggiori protagoniste delle discussioni sono state, ancora una volta, Francesca Manzini e Soleil Sorge. Dopo Lorenzo e Gabriele, altri due concorrenti sono stati eliminati da ‘The Unknown’. Gli eliminati. La prima a dover abbandonare l’adventure game di Raidue durante la puntata di lunedì 25 maggio è stata Emanuela Folliero della squadra arancione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - The Unknown, eliminati terza puntata: Francesca Manzini spacca la squadra blu

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