Il film con Pedro Pascal ha incassato più del previsto, anche se ha stabilito un record negativo per la saga di Star Wars.

I numeri indicano che il film con Pedro Pascal ha incassato più del previsto pur segnando un record negativo per la saga di Star Wars. I media americani si sono affrettati a sottolineare il record negativo segnato da The Mandalorian and Grogu al debutto al botteghino, anche se gli incassi sarebbero superiori alle aspettative (piuttosto buie, a dirla tutta). The Mandalorian and Grogu segna un record negativo per la saga di Star Wars Come analizzato nella nostra recensione di The Mandalorian and Grogu, il film si riallaccia all'omonima serie Disney+ seguendo le avventure attraverso la galassia del personaggio di Pedro Pascal e del piccolo Grogu. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian and Grogu è davvero il flop che molti temevano? Cosa dicono gli incassi

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The Mandalorian and Grogu - Review

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