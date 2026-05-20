Star Wars | The Mandalorian and Grogu è godibile ma gli serviva più coraggio

Dal 20 maggio arriva nelle sale cinematografiche il film “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, che segna il passaggio della popolare serie televisiva dal piccolo schermo al grande. La pellicola riprende le avventure ambientate nell’universo di Star Wars, con protagonisti i personaggi già noti agli appassionati. La produzione si propone di offrire un’esperienza più ampia rispetto alle stagioni televisive, mantenendo i personaggi principali e introducendo nuove sequenze. La critica ha commentato che il film risulta divertente, ma potrebbe aver beneficiato di un approccio più audace.

Arriva nelle sale dal 20 maggio The Mandalorian and Grogu, il film con cui l’amata serie di Star Wars fa il grande salto: dalla TV al cinema. Lo dirige Jon Favreau, che di The Mandalorian è stato il creatore. Mantiene lo spirito dello show originale? Sì. Sa essere anche qualcosa di più? Non. 🔗 Leggi su Today.it

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Star Wars: The Mandalorian and Grogu - SPOILER FREE REVIEW

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