Helena Prestes ha condiviso la sua strategia durante la prima puntata di The 50 Italia, il reality appena uscito su Amazon Prime Video. La showgirl ha spiegato come intende affrontare le sfide, senza entrare troppo nei dettagli. Il programma coinvolge 50 personaggi del mondo dello spettacolo che si sfidano in prove per aggiudicarsi un montepremi destinato a un spettatore. La produzione ha già mostrato le prime immagini delle prove.

The 50 Italia è il reality show appena uscito su Amazon Prime Video. Il nuovo programma vede 50 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo mettersi alla prova in sfide per vincere un montepremi che sarà destinato ad uno spettatore. Tra le concorrenti della prima edizione in onda in questo momento in Italia vi è Helena Prestes, diventata popolare grazie all'esperienza fatta al Grande Fratello nel 2024. La modella influencer ha dimostrato di poter dire la sua anche in questo nuovo programma, dimostrando stoffa per vincere le sfide e grandi intuizioni per quanto concerne le strategie da attuare. Nei giorni scorsi, Helena Prestes ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram in cui ha parlato di The 50 Italia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Helena Prestes svela la sua strategia nel reality show: le dichiarazioni

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The 50 Italia: Helena Prestes svela la data d'inizio! Sfida alle Volpi

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