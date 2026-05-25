Terni il ricordo di Vincenzo Pirro | Riaffermare un’idea della cultura come bene comune e come fondamento della vita democratica

Il 25 maggio si ricorda il compleanno di Vincenzo Pirro, figura di rilievo nel panorama culturale umbro e della filosofia italiana.

“Il 25 maggio ricorre l’anniversario della scomparsa di Vincenzo Pirro, una delle figure più significative della cultura umbra e della filosofia italiana contemporanea. Filosofo di rilievo nazionale, studioso dell’idealismo italiano e instancabile promotore della ricerca storica sul territorio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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