Teo Mammucari scomparso da Domenica In
Teo Mammucari è scomparso improvvisamente da Domenica In. La sua presenza, che aveva iniziato con giochi di prestigio, si è interrotta ieri, quando è sparito dal programma. Nessuna spiegazione è stata data e il suo allontanamento è avvenuto senza annunci ufficiali. La sua assenza ha colto di sorpresa i telespettatori e il personale coinvolto nella trasmissione.
L’avventura di Teo Mammucari a Domenica In è iniziata con i giochi di prestigio e ieri si è consumato il più celebre dei numeri di magia: è scomparso. Nessun trucco, però: del conduttore – annunciato come ogni domenica al fianco di Mara Venier, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio – non c’è stata traccia nella penultima puntata in stagione del programma della domenica pomeriggio di Rai 1. La sua assenza, tra l’altro, non è stata neppure spiegata o almeno accennata dalla Venier, che ha invece condotto il gioco finale La Cassaforte di Domenica In – lo spazio riservato proprio a Mammucari – con Cerno e Miccio. “Giochiamo con La Cassaforte, dai entrate!”, si è limitata a dire la conduttrice. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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