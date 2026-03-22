Non solo voci di corridoio, anzi. Il caso Teo Mammucari è reale e l’organizzazione di Domenica In è stata di fatto stravolta. Mara Venier ha deciso di condurre in solitaria la puntata del 22 marzo, scatenando numerosi commenti sui social. Mara Venier fa fuori (quasi) tutti. Nella precedente puntata di Domenica In si può dire che Teo Mammucari non ne abbia fatta una giusta. Qualche voce già serpeggiava in relazione a un clima tutt’altro che saldo, ma poi c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il comportamento del co-conduttore nei confronti di Peppe Iodice non è andato giù a Mara Venier, così come a gran parte del pubblico. Lei ha preteso d’avere nuovamente ospite il comico, presentando come si deve il suo primo film. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, Mara Venier conduce da sola: non c’è traccia di Teo Mammucari

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