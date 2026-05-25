Tempo stabile e picchi di caldo gli esperti | Temperature tipiche di fine luglio

Il tempo in Italia rimane stabile e caldo, con temperature che raggiungono livelli tipici della fine di luglio. Questa situazione deriva dall’espansione dell’anticiclone che interessa sia il Paese sia gran parte dell’Europa. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da giornate soleggiate e temperature elevate, senza variazioni significative previste a breve termine.

“Tempo stabile e sempre più caldo anche sull’Italia”. Sono queste le dirette conseguenze della “inesorabile espansione” dell’anticiclone sia sullo Stivale che su gran parte dell’Europa. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, “il nostro Paese sarà per larga parte immerso nella matrice più calda della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Temi più discussi: Anticipo d'estate: sole e temperature eccezionali con picchi oltre i 30°C; Caldo estivo in arrivo, nel weekend picchi fino a 31 gradi in Toscana; Meteo, arriva l'anticiclone subtropicale: ecco quando scatta il caldo estivo a Novara e nel Vco; Arriva l'estate su mezza Europa, picchi oltre i 30 gradi anche sull’Italia.

Ma occhio ai possibili #temporali #lombardia x.com

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