AGI - L' epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è "estremamente grave e difficile". Lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Stiamo intensificando urgentemente le operazioni, ma al momento l'epidemia (in Repubblica Democratica del Congo) sta progredendo più velocemente di quanto riusciamo a contenerla", ha ammesso. Secondo l'agenzia Onu, sono 220 le morti sospette tra RDC e Uganda da quando è stata individuata l'epidemia il 15 maggio. Tedros ha annunciato che martedì si recherà nella Repubblica Democratica del Colgo, epicentro dell'epidemia di Ebola. Negativi i test effettuati sui due cooperanti rientrati dall'Uganda e ricoverati a Milano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tedros: "Epidemia di Ebola estremamente grave, corre più veloce di noi"

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MENTRE NOI SIAMO DISTRATTI, L'EBOLA CI UCCIDE IN SILENZIO..

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Temi più discussi: Tedros: Epidemia di Ebola estremamente grave, corre più veloce di noi; Ebola, per l’OMS epidemia in corso da mesi ma non pandemia; Epidemia di Ebola, emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale; Oms: emergenza internazionale per raro ceppo di ebola. L'epidemia al momento non è pandemia.

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