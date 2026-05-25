Te la do io la musica | trekking-spettacolo con Franz Campi e ospiti Daniele Furlati e Andrea Dessi
Durante un trekking-spettacolo, Franz Campi ha eseguito musica dal vivo, accompagnato da Daniele Furlati e Andrea Dessi. L’evento, promosso da ComunicaMente, si è svolto in diverse tappe all’interno della città, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra musica e natura. L’attività ha avuto una durata di diverse ore, con performance in spazi aperti e punti di sosta dedicati alla musica dal vivo.
Te la do io la musica, progetto di ComunicaMente e Franz Campi, è un viaggio esperienziale alla scoperta dell’anima musicale di Bologna. Un invito, con un trekking spettacolo, a scoprire una Bologna segreta, dove la storia della musica si intreccia indissolubilmente con la vita quotidiana dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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