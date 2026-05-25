Te la do io la musica | trekking-spettacolo con Franz Campi e ospiti Daniele Furlati e Andrea Dessi

Notizia in breve

Durante un trekking-spettacolo, Franz Campi ha eseguito musica dal vivo, accompagnato da Daniele Furlati e Andrea Dessi. L’evento, promosso da ComunicaMente, si è svolto in diverse tappe all’interno della città, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra musica e natura. L’attività ha avuto una durata di diverse ore, con performance in spazi aperti e punti di sosta dedicati alla musica dal vivo.