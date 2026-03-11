Ale e Franz tornano a Como con il loro nuovo spettacolo Capitol’ho

Ale e Franz sono di nuovo a Como con il loro spettacolo Capitol’ho, in programma al Teatro Sociale martedì 17 marzo alle ore 20. Questo rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione Prosa Open 202526. La loro performance si inserisce nel cartellone teatrale della città, attirando pubblico e appassionati di comicità. La data e l’orario sono stati ufficialmente annunciati dagli organizzatori.

L’ultimo appuntamento della Prosa Open 202526 è con Ale e Franz e il loro nuovo spettacolo Capitol’ho, in scena al Teatro Sociale di Como martedì 17 marzo alle ore 20.30, in collaborazione con MyNina Spettacoli. Ale e Franz, il duo comico italiano per eccellenza, torna a teatro con un nuovo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

