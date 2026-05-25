tamponamenti una bimba tra i sedici feriti

Domenica si sono verificati due tamponamenti tra automobili, coinvolgendo complessivamente sedici feriti, tra cui una bambina. Nello stesso giorno si è verificato anche un incidente mortale che ha causato la morte di un ciclista di 82 anni. Nonostante i numerosi feriti, nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze gravi. Gli eventi si sono verificati in momenti diversi e in luoghi distinti. Le autorità stanno indagando sulle cause di entrambi gli incidenti.

La giornata di domenica, oltre all’incidente mortale che ha causato il decesso di un ciclista di 82 anni, ha fatto segnare due maxi tamponamenti tra autovetture che, per fortuna, non hanno però avuto conseguenze gravi per le persone. Intorno alle 12 lungo la Tangenziale Ovest (SP4) a Vignola un violento scontro tra due auto ha coinvolto sei persone, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi. Il bilancio è pesante: tra i feriti figura anche una bambina di 7 anni, trasportata al Policlinico di Modena insieme a una donna di 44 anni e una ragazza di 19 anni. Altri occupanti dei veicoli, tra cui una 46enne, un 50enne e un giovane di 19 anni, sono stati smistati tra gli ospedali di Vignola e il Policlinico per le cure del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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AUTO SI SCHIANTA CONTRO UNA RECINZIONE: TRE FERITI, UNA BIMBA GRAVE | 18/04/2026

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