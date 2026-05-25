Un programma molto seguito dal pubblico è stato sospeso dai palinsesti Rai, segnando la fine della sua messa in onda. La programmazione estiva del 2026 comporta un cambiamento nel palinsesto della rete pubblica, con l’interruzione di questa trasmissione. La sospensione riguarda una produzione che aveva mantenuto un buon livello di ascolti e popolarità durante le stagioni precedenti. La decisione si inserisce nel consueto ciclo di aggiornamenti della programmazione estiva.

L’estate 2026 si avvicina e, con lei, arriva anche quella trasformazione ciclica che ogni anno ridisegna il volto della televisione pubblica. I palinsesti Rai si preparano a cambiare ritmo, seguendo quello più leggero e dilatato delle vacanze, senza però rinunciare a contenuti capaci di tenere incollati milioni di spettatori. Tra informazione, intrattenimento e grandi eventi sportivi, la stagione calda promette di non far rimpiangere quella invernale. >> Ainett Stephens choc, Che fine ha fatto la ‘Gatta nera’: si scopre solo ora Nel pomeriggio di Rai1, però, qualcosa si muove sotto traccia. Un programma amatissimo, uno di quelli che hanno costruito un rapporto quotidiano con il pubblico, si prepara a fermarsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Stop”. Palinsesti Rai, si ferma il programma amato dal pubblico

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