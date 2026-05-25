Stefano Vivi confermato sindaco di Sorisole per la terza volta consecutiva

Da bergamonews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stefano Vivi è stato riconfermato sindaco di Sorisole per un terzo mandato consecutivo. La vittoria arriva a dieci anni dalla prima elezione. La sua candidatura ha ottenuto il sostegno della maggioranza degli elettori. La campagna elettorale si è concentrata su temi locali e sulla continuità amministrativa. Nessun altro candidato ha superato il quorum necessario per entrare in corsa. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il primo cittadino ottiene la riconferma con la lista “Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia-PPE-Lista civica Vivi”, che conquista il 47,24% dei voti Stefano Vivi è stato rieletto sindaco di Sorisole per il terzo mandato consecutivo, a dieci anni dalla prima elezione. Con la lista “Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia-PPE-Lista civica Vivi”, il sindaco uscente ha ottenuto il 47,24% delle preferenze, pari a 1.948 voti. Alle sue spalle Emanuele Zambelli con la lista civica “Siamo Sorisole”, che ha raccolto il 39,99% dei voti, pari a 1.649 preferenze. Terzo posto per la lista civica “Patto per Sorisole-Patto per il Nord-Civiche”, che ha chiuso con il 12,78% e 527 voti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Stefano Vivi si ricandida sindaco a Sorisole: “Completo il lavoro avviato”A Sorisole si avvicinano le elezioni comunali con tre liste in corsa per le amministrative di fine mese.

Calcio, per la terza volta consecutiva l’Italia è fuori dal MondialeL’Italia non si qualifica per i Mondiali di calcio per la terza volta consecutiva, segnando una battuta d’arresto significativa per la nazionale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web