Stefano Vivi confermato sindaco di Sorisole per la terza volta consecutiva

Notizia in breve

Stefano Vivi è stato riconfermato sindaco di Sorisole per un terzo mandato consecutivo. La vittoria arriva a dieci anni dalla prima elezione. La sua candidatura ha ottenuto il sostegno della maggioranza degli elettori. La campagna elettorale si è concentrata su temi locali e sulla continuità amministrativa. Nessun altro candidato ha superato il quorum necessario per entrare in corsa. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede.