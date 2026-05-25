Stefano Vivi confermato sindaco di Sorisole per la terza volta consecutiva
Stefano Vivi è stato riconfermato sindaco di Sorisole per un terzo mandato consecutivo. La vittoria arriva a dieci anni dalla prima elezione. La sua candidatura ha ottenuto il sostegno della maggioranza degli elettori. La campagna elettorale si è concentrata su temi locali e sulla continuità amministrativa. Nessun altro candidato ha superato il quorum necessario per entrare in corsa. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede.
Il primo cittadino ottiene la riconferma con la lista “Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia-PPE-Lista civica Vivi”, che conquista il 47,24% dei voti Stefano Vivi è stato rieletto sindaco di Sorisole per il terzo mandato consecutivo, a dieci anni dalla prima elezione. Con la lista “Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia-PPE-Lista civica Vivi”, il sindaco uscente ha ottenuto il 47,24% delle preferenze, pari a 1.948 voti. Alle sue spalle Emanuele Zambelli con la lista civica “Siamo Sorisole”, che ha raccolto il 39,99% dei voti, pari a 1.649 preferenze. Terzo posto per la lista civica “Patto per Sorisole-Patto per il Nord-Civiche”, che ha chiuso con il 12,78% e 527 voti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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