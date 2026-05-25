Albano ha rivolto una frecciatina nei confronti di Romina, suscitando reazioni tra i fan. La cantante ha risposto con una frase tagliente, definendo l’atteggiamento come una caduta di stile. La discussione si è infiammata sui social, dove molti utenti hanno commentato l’accaduto. La polemica si è concentrata su poche parole, che hanno riacceso vecchie tensioni tra i due artisti.

A volte bastano poche parole per riaccendere vecchie tensioni mai davvero sopite. E così, anche quella che doveva essere un’intervista dedicata alla spiritualità, alla famiglia e ai festeggiamenti per il compleanno di Albano si è trasformata in un nuovo capitolo dello scontro a distanza con Romina Power. Il cantante pugliese, infatti, parlando della propria vita privata e delle polemiche nate negli ultimi tempi, ha lanciato una stoccata che ha fatto discutere molti fan storici della coppia. Un’uscita che, secondo tanti, sarebbe stata facilmente evitabile. La nuova (evitabile) frecciatina di Albano a Romina: ma perché?. Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Albano ha affrontato diversi aspetti della sua vita, tornando anche sulle recenti incomprensioni con l’ex moglie Romina Power. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stavolta Albano ha esagerato con Romina, che caduta di stile: ecco la frecciatina che non gli rende giustizia

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