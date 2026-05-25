Speranzon | Non credevamo Martella potesse essere così indietro

Il senatore di Fratelli d'Italia ha affermato che tra Venturini e Martella si sta creando un divario evidente. Ha aggiunto che non si aspettavano che Martella fosse così indietro rispetto all'altro candidato. La dichiarazione è stata rilasciata nel pomeriggio di oggi.

«Il distacco che sembra profilarsi tra Venturini e Martella è un distacco significativo». Lo ha dichiarato oggi pomeriggio il senatore mestrino di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.«Tutti noi avevamo ragionevole speranza e anche la convinzione di poter superare il 50% - ha sottolineato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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