Dopo la partita contro la Juventus, l'allenatore ha dichiarato che bisogna ripartire e creare una squadra competitiva, in grado di affrontare qualsiasi avversario con determinazione. Ha sottolineato la necessità di avere la forza di giocare a testa alta in ogni occasione. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di Mediaset, nel post partita.

di Francesco Spagnolo Spalletti nel post partita di Torino Juve ha parlato ai microfoni di Mediaset. Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero sulla sfida. Nel post partita di Torino Juve, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset. Ecco cosa ha detto. DERBY – « Sì, ormai il calcio non è una ripartenza in campo solamente, è anche una ripartenza fuori dal campo perché ti succedono degli episodi dentro le partite dove devi creare ripartenza, ti succedono delle sconfitte come quella di domenica dove che devi creare una ripartenza per il derby, ti succede di essere fuori da questa competizione, secondo me immeritatamente, però devi creare una ripartenza e per quello che deve essere il nostro obiettivo non cambia molto di essere finiti in una competizione o in un’altra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Mediaset: «Bisogna ripartire. Dobbiamo avere la forza di creare una squadra competitiva per giocare a testa alta contro chiunque»

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