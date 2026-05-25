Sondaggi Meloni e Vannacci sotto shock | la notizia è appena arrivata!

Da tvzap.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le ultime rilevazioni demoscopiche indicano un cambiamento nei sondaggi, con Meloni e Vannacci che si mostrano visibilmente colpiti dalla notizia. I dati aggiornati rivelano le intenzioni di voto e le dinamiche tra i principali schieramenti politici. La pubblicazione dei risultati ha suscitato reazioni tra i protagonisti, senza però alterare i dati ufficiali pubblicati.

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Le più recenti rilevazioni demoscopiche offrono un aggiornamento sul quadro delle intenzioni di voto e sui rapporti di forza tra i principali schieramenti. I dati, utili a descrivere tendenze in evoluzione, fotografano una fase di forte equilibrio tra le coalizioni e una competizione che, allo stato attuale, risulta molto ravvicinata. Di seguito i numeri emersi dal sondaggio Noto diffuso durante Porta a Porta, con un focus su coalizioni, singoli partiti e stima dell’ affluenza. Centrodestra e campo largo: distacco minimo tra le coalizioni. Nel dato complessivo delle coalizioni, il centrodestra viene indicato al 46%, sostanzialmente stabile. A breve distanza si colloca il campo largo, stimato al 45,5%, in aumento di 0,5 punti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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