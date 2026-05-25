Le ultime rilevazioni demoscopiche indicano un cambiamento nei sondaggi, con Meloni e Vannacci che si mostrano visibilmente colpiti dalla notizia. I dati aggiornati rivelano le intenzioni di voto e le dinamiche tra i principali schieramenti politici. La pubblicazione dei risultati ha suscitato reazioni tra i protagonisti, senza però alterare i dati ufficiali pubblicati.

Le più recenti rilevazioni demoscopiche offrono un aggiornamento sul quadro delle intenzioni di voto e sui rapporti di forza tra i principali schieramenti. I dati, utili a descrivere tendenze in evoluzione, fotografano una fase di forte equilibrio tra le coalizioni e una competizione che, allo stato attuale, risulta molto ravvicinata. Di seguito i numeri emersi dal sondaggio Noto diffuso durante Porta a Porta, con un focus su coalizioni, singoli partiti e stima dell’ affluenza. Centrodestra e campo largo: distacco minimo tra le coalizioni. Nel dato complessivo delle coalizioni, il centrodestra viene indicato al 46%, sostanzialmente stabile. A breve distanza si colloca il campo largo, stimato al 45,5%, in aumento di 0,5 punti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi, Meloni e Vannacci sotto shock: la notizia è appena arrivata!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SONDAGGI SHOCK! Meloni 31% ma Conte e Vannacci STANNO ARRIVANDO…

Notizie e thread social correlati

Sondaggi: Meloni e Vannacci, è choc. La notizia è arrivataI sondaggi recenti mostrano un calo nei consensi per il governo e aumentano le preoccupazioni tra gli elettori.

Guerra Iran, la notizia peggiore è appena arrivata. Il mondo sotto shockUna nuova escalation negli scontri tra Iran e Stati Uniti ha messo in allarme la comunità internazionale.

Temi più discussi: Vannacci il fantasma del centrodestra, l'analisi di Alessandra Sardoni e la discussione in studio; La campagna acquisti di Vannacci ai danni della Lega. Laura Ravetto passa a Futuro Nazionale; Futuro Nazionale cresce: sondaggi al 4% e politici in fuga verso Vannacci; Sondaggi politici: testa a testa tra centrodestra e centrosinistra.

I recenti sondaggi mostrano un campo largo in difficoltà, mentre FdI consolida il centrodestra. La sinistra è in affanno, e Vannacci non riesce a sfondare. Che ne pensate? #Politica #Sondaggi #Italia #Meloni x.com

Dichiarazioni di Meloni su La Repubblica, 7 gennaio 2018 invecchiate come il latte. reddit

Vannacci costruisce il suo Futuro Nazionale: l’ascesa nei sondaggi, la campagna acquisti e le regole da monarca assolutoUn partito a sua immagine e somiglianza, dove avrà il ruolo di sovrano assoluto. Sarà così che verrà strutturato Futuro Nazionale, il movimento fondato dall’europarlamentare Roberto Vannacci, l’ex gen ... unita.it

Sondaggi politici, Meloni al 28,5% mentre la sfida Vannacci-Salvini condiziona la destraFdI perde lo 0,3% ma resta largamente primo partito mentre Pd e M5S crescono. Il centrodestra deve fare i conti con l’avanzata di Vannacci ... quifinanza.it