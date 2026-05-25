Sistemi di sicurezza obbligatori sui nuovi veicoli in tutta Europa | cosa sono l’Ess e l’Addw e qual è la scadenza
Dal 25 maggio 2026, in tutta Europa, i nuovi veicoli devono essere dotati di sistemi di sicurezza obbligatori. Tra questi, l’ESS (Emergency Stop Signal) e l’ADW (Attention Driver Warning). L’ESS attiva le luci di emergenza in caso di frenate improvvise, mentre l’ADW avverte il conducente di potenziali rischi di tamponamento. La normativa mira a migliorare la sicurezza stradale, riducendo i incidenti causati da frenate improvvise o distrazioni. La scadenza impone ai produttori di integrare questi sistemi sui veicoli nuovi.
Roma, 25 maggio 2026 – Una frenata brusca, di quelle a rischio di tamponamento, scena quotidiana sulle nostre strade. Oppure un colpo di sonno, che ci può essere fatale alla guida. Dal 7 luglio 2026 sulle auto nuove vendute nell’Unione Europea diventeranno obbligatori due dispositivi che hanno lo scopo di aumentare la sicurezza stradale. Che cos’è l’Ess (Emergency stop signal). L’Ess ( Emergency stop signal ), chiarisce Roberto Benigni, vicepresidente Anvu (Associazione professionale polizia locale d’Italia) “è uno stop intermittente e interviene sulle frenate d’emergenza, con il veicolo che sta superando i 50 chilometri all’ora e di colpo decelera di oltre 6 metri al secondo quadrato ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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