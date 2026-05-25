Jannik Sinner affronta il suo primo turno a Roland Garros contro un tennista francese. La partita segna l'inizio della sua corsa nel secondo Slam dell'anno. La sfida si svolgerà sui campi in terra battuta e rappresenta il debutto del numero uno del mondo nel torneo parigino. La partita è programmata come primo incontro sul campo centrale.

PARIS, FRANCE - MAY 23: Jannik Sinner of Italy plays a forehand during a practice match prior to the 2026 French Open at Roland Garros on May 23, 2026 in Paris, France. (Photo by Clive BrunskillGetty Images) Il numero uno del mondo inizierà il secondo Slam della stagione contro il tennista francese che ha ottenuto una wild card dagli organizzatori Dopo la sconfitta nella finalissima della stagione scorsa al quinto set contro Carlo Alcaraz, per Jannik Sinner inizia un'altra scalata all'unico Slam che manca nel suo palmares, quello di Parigi. Partenza abbastanza morbida, grazie a un sorteggio favorevole. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Tabur, match in programma martedì 26 maggio alle ore 11. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Tabur, per Jannik inizia la scalata al Roland Garros: il pronostico

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Jannik SINNER inizierà il suo cammino nel Roland Garros sfidando martedì 26 maggio il ventiseienne francese Clément Tabur, mai affrontato in passato. Per trovare una sconfitta del fuoriclasse azzurro contro un tennista transalpino è necessario tornare al lo x.com

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