Il dispiacere per l’amico-rivale Carlos Alcaraz costretto a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon per l’infortunio al polso destro (“È una notizia molto triste. Lo conosco molto bene anche a livello personale e so che sta attraversando un momento molto complicato”). Il prossimo obiettivo a Parigi. “Io e mio fratello stiamo costruendo la Torre Eiffel in Lego, quella grande da 10.000 pezzi. Non l’abbiamo ancora finita, ma ci siamo quasi (sorride)”. In una lunga intervista a Paris Match Jannik Sinner ha rivelato il suo pensiero sull’infortunio di Alcaraz, dal quale aveva perso la finale di un anno fa dopo aver avuto 3 match point: “Alcuni infortuni vanno e vengono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner punta in alto a Parigi: "Sto costruendo la Torre Eiffel… in Lego"

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Sinner super favorito a Parigi, il sorteggio è buono

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