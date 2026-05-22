Parigi e il suo simbolo universale | la Torre Eiffel dall’Esposizione Universale all’icona mondiale

Parigi è riconosciuta in tutto il mondo per la sua Torre Eiffel, un’opera di ferro che si erge nel cuore della città. Costruita in occasione dell’Esposizione Universale, è diventata un punto di riferimento e un simbolo per la capitale francese. La torre, alta circa 330 metri, attira milioni di visitatori ogni anno. La sua struttura fa parte del paesaggio urbano e rappresenta uno degli esempi più noti di ingegneria del XIX secolo. La sua presenza è unica e immediatamente riconoscibile.

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Quando si pensa a Parigi, l’immagine che spesso viene subito in mente è quella di uno scheletro di ferro che si staglia contro il cielo: la Torre Eiffel. Emblema della capitale francese, simbolo di modernità e ingegneria, la Torre Eiffel è anche una delle attrazioni turistiche più visitate al mondo. La sua storia, la sua architettura e il ruolo culturale che ha assunto nel corso del tempo rendono questo monumento un luogo imprescindibile per chi visita Parigi. La Torre Eiffel fu progettata dall’ingegnere Gustave Eiffel e costruita tra il 1887 e il 1889 in occasione dell’ Esposizione Universale per celebrare il centenario della Rivoluzione francese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Parigi e il suo simbolo universale: la Torre Eiffel, dall’Esposizione Universale all’icona mondiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I Segreti Impossibili della Torre Eiffel | La Verità che gli Ingegneri Nascondono Sullo stesso argomento La Torre Eiffel, 137 anni dopo: il simbolo eterno di ParigiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Festa di San Giorgio, Battaglia: "Simbolo universale che rappresenta Reggio nel mondo"Le celebrazioni in onore di San Giorgio martire, patrono della città di Reggio Calabria, rappresentano ogni anno un momento di forte valore... La Torre Eiffel, fascino intramontabile. Mini storia, anche con immagini, del mitico edificio divenuto simbolo di Parigi e della Francia tonykospan21.wordpress.com/2026/03/31/min… #scritturebrevi #memories @SalaLettura #VentagliDiParole x.com Primi visitatori a Parigi. Criticate il mio itinerario reddit La Torre Eiffel cresce di 15 cm in estate: il segreto della dilatazione termicaLa Torre Eiffel non è un monumento immobile come sembra. Ogni estate, quando le temperature parigine salgono, la struttura di ferro si allunga di circa quindici centimetri, per poi tornare alla misura ... curiosandosimpara.com Un frammento della Tour Eiffel va all’asta: il suo valore è di oltre 100mila euroVolete avere un pezzo di Tour Eiffel a casa? Il prossimo maggio potrete realizzare il vostro desiderio, visto che un frammento del monumento verrà messo all’asta. Leggi tutte le notizie di ... fanpage.it