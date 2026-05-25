Alle 19, Simone Venturini ha dichiarato che i risultati non sono ancora definitivi, preferendo mantenere un certo riserbo. Dopo due mesi di campagna e 11 anni di impegno, ha commentato un risultato considerato significativo. La telefonata di un esponente di governo è avvenuta poco prima della sua dichiarazione pubblica. Nessuna conferma ufficiale sui dati finali, che restano ancora in fase di elaborazione.

VENEZIA - «I risultati non sono ancora definitivi, vorrei essere un po' scaramantico.». Così ha esordito Simone Venturini, arrivando alle 19.30 in galleria Matteotti a Mestre acclamato dalla folla. Poi però, travolto da microfoni, applausi, richieste di selfie e abbracci, si è lasciato andare a una visibile soddisfazione: «Il risultato è significativo e importante, arriva dopo due mesi impegnativi ma soprattutto dopo 11 anni di impegno personale a servizio di questa città. Sono sempre stato Simone, un ragazzo partito da Marghera, che ha fatto tanta gavetta sul territorio». «Sono stato un candidato civico con l'appoggio del centrodestra che oggi raccoglie un buon risultato in fatto di apprezzamento». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Simone Venturini: «Risultato significativo dopo due mesi intensi e dopo 11 anni di impegno per questa città». La telefonata di Meloni

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