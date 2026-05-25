Si rinforza il legame tra Protezione civile e i vigili del fuoco
La Regione Lombardia ha approvato una nuova convenzione con il Ministero dell’Interno e la Direzione regionale dei Vigili del fuoco. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra Protezione civile e vigili del fuoco nel territorio regionale. La convenzione riguarda le modalità di svolgimento delle attività congiunte e l’uso delle risorse disponibili. L’obiettivo è migliorare la gestione delle emergenze e la tempestività degli interventi in caso di calamità.
Regione Lombardia consolida e potenzia il sistema regionale di protezione civile attraverso l’approvazione della nuova convenzione con il Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Regionale Lombardia, per lo svolgimento delle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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