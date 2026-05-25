Mike Myers, doppiatore di Shrek, ha rivelato di aver parlato di nuovi progetti legati al franchise. Ha menzionato che ci sono idee in sviluppo, senza entrare nei dettagli. L’attore ha confermato che continueranno a lavorare sul personaggio, ma non ha specificato tempi o modalità di uscita. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a eventuali sequel o spin-off.

La voce del simpatico orco avrebbe condiviso qualche anticipazione riguardante i prossimi progetti con al centro il personaggio. La storia di Shrek e dei suoi simpatici amici, tra cui Ciuchino, sembra destinata a non concludersi con il capitolo 5. A rivelarlo è stato Mike Myers che, nella versione originale dei film, dà voce all'orco fin dal debutto del franchise animato targato DreamWorks Animation. Quale sarà il futuro di Shrek? L'indiscrezione è emersa online grazie a Dana Carvey, che in un episodio del podcast Fly on the Wall, ha dichiarato che Mike Myers gli avrebbe rivelato: "Faremo altri due film". L'attore sembra quindi aver confermato che Shrek 6, nonostante non sia già stato annunciato ufficialmente, dovrebbe già essere in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Shrek: Mike Myers ha svelato il futuro del franchise animato?

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Why Mike Myers demanded to redo Shrek

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Shrek 6 apparentemente sarebbe in sviluppo. Dana Carvey ha rivelato di aver parlato con Mike Myers e di avergli detto che faranno altri due film di Shrek. Dana e Mike hanno lavorato insieme nei film di Wayne's World. reddit

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