Eddie Murphy premiato alla carriera poi spunta Shrek sul palco ma è Mike Myers

Sabato sera a Los Angeles, Mike Myers è apparso sul palco durante una cerimonia dedicata a Eddie Murphy, che ha ricevuto l'AFI Life Achievement Award. Durante l’evento, è stato possibile vedere Myers, che ha sostenuto il collega premiato. Tuttavia, la presenza di Shrek sul palco ha causato qualche confusione, poiché il personaggio non era interpretato dall’attore che lo ha doppiato, ma da un altro attore.

Mike Myers ha fatto una rara apparizione pubblica sabato sera a Los Angeles per supportare il suo storico collega Eddie Murphy, onorato con il prestigioso AFI Life Achievement Award. L’attore 62enne si è presentato alla cerimonia con un omaggio davvero speciale: completamente truccato da Shrek, l’iconico orco verde che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Celeb Post (@thecelebpostofficial) Myers è apparso con il viso dipinto di verde brillante e le caratteristiche orecchie a forma di tromba del personaggio, ricreando fedelmente l’aspetto dell’amato protagonista della saga DreamWorks Animation al quale ha dato la voce, proprio assieme a Eddie Muprphy (Ciuchino) e Cameron Diaz (Fiona).🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Eddie Murphy premiato alla carriera, poi spunta Shrek sul palco (ma è Mike Myers) Notizie correlate Sorpresa alla festa di Marracash alla Barona: sul palco spunta ElodieI due artisti, in passato legati sentimentalmente, hanno duettato sulle note di ‘Niente canzoni d’amore’. Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi, Nigel Farage…Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi, Maxi Lopez, Miguel Bosè, Lamberto Bava, Jaap de Hoop Scheffer, Alec Baldwin, Benedetto della Vedova,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il pioniere della commedia Eddie Murphy riceve l'AFI Life Achievement Award; Film e serie tv a tema: le playlist video; Eddie Murphy premiato alla carriera, poi spunta Shrek sul palco (ma è Mike Myers). Eddie Murphy: Paga le tasse, fatti gli affari tuoi e non nominare la moglie di Will SmithEddie Murphy è stato premiato con il Cecil B. DeMille Award (premio alla carriera) nella notte dei Golden Globe 2023 e nel suo discorso di ringraziamento non è mancata l’ironia sullo schiaffo dato a ... fanpage.it A Eddie Murphy il Golden Globe alla carriera: Eccezionale contributo all'intrattenimentoEddie Murphy verrà premiato con il Cecil B. DeMille, il riconoscimento alla carriera, in occasione dei prossimi Golden Globe, la cerimonia è in programma nella notte tra il 10 e l'11 gennaio. Dopo ... repubblica.it Il detective più scatenato torna con nuove indagini e tanta ironia. Eddie Murphy vi aspetta con “Beverly Hills Cop III”, stasera in prima serata su #TwentySeven - facebook.com facebook