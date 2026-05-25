Se la Salernitana va in Serie B caffè a 80 centesimi fino al 1° settembre! | l' annuncio dell' Elite Bar & Pub
L'Elite Bar & Pub di via Trento ha annunciato che offrirà caffè a 80 centesimi fino al 1° settembre se la squadra locale retrocederà in Serie B. La promozione è stata comunicata tramite un video pubblicato sui social media dal titolare del locale. La proposta riguarda tutti i clienti e resterà valida fino alla data stabilita, in caso di retrocessione della squadra in seconda divisione.
“Se la Salernitana va in Serie B, caffè a 80 centesimi per tutti, fino al 1° settembre!”: lo promette Donato Giudice, titolare dell'Elite Bar & Pub di via Trento che ha lanciato la sfida con un video pubblicato sui social.“Manterremo la parola data. Vogliamo la Salernitana in Serie B, ci crediamo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
SALERNITANA, IN PANCHINA ARRIVA SERSE COSMI - SERVIZIO TG SPORT DEL 23/02/2026
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