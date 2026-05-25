Se la Salernitana va in Serie B caffè a 80 centesimi fino al 1° settembre! | l' annuncio dell' Elite Bar & Pub

Notizia in breve

L'Elite Bar & Pub di via Trento ha annunciato che offrirà caffè a 80 centesimi fino al 1° settembre se la squadra locale retrocederà in Serie B. La promozione è stata comunicata tramite un video pubblicato sui social media dal titolare del locale. La proposta riguarda tutti i clienti e resterà valida fino alla data stabilita, in caso di retrocessione della squadra in seconda divisione.