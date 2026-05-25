Scuole Connesse contratti in scadenza | ANQUAP chiede proroga tecnica e fondi per evitare blackout nelle scuole

Notizia in breve

I contratti di connettività del progetto “Scuole Connesse” stanno per scadere. L’ANQUAP ha scritto al Ministero dell’Istruzione chiedendo una proroga tecnica e fondi aggiuntivi per evitare interruzioni nelle connessioni scolastiche. La scadenza dei contratti rischia di creare blackout nelle scuole coinvolte nel Piano Nazionale Banda Ultra Larga. Non sono stati ancora annunciati interventi o risposte ufficiali da parte delle autorità.