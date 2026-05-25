Scuole Connesse contratti in scadenza | ANQUAP chiede proroga tecnica e fondi per evitare blackout nelle scuole
I contratti di connettività del progetto “Scuole Connesse” stanno per scadere. L’ANQUAP ha scritto al Ministero dell’Istruzione chiedendo una proroga tecnica e fondi aggiuntivi per evitare interruzioni nelle connessioni scolastiche. La scadenza dei contratti rischia di creare blackout nelle scuole coinvolte nel Piano Nazionale Banda Ultra Larga. Non sono stati ancora annunciati interventi o risposte ufficiali da parte delle autorità.
Secondo l’Associazione, la conclusione dei contratti quinquennali rischia di creare una situazione di forte criticità per numerose istituzioni scolastiche, sia sul piano digitale sia su quello finanziario. In diversi casi, le scuole stanno venendo a conoscenza della scadenza imminente delle linee soltanto tramite verifiche autonome sulle piattaforme di monitoraggio. L’Associazione cita, a titolo esemplificativo, il caso di un istituto che, a fronte di una linea in scadenza il 21 maggio scorso, ha ricevuto comunicazione di interruzione definitiva del servizio per il 31 maggio, a causa dell’assenza di fondi centralizzati per ulteriori proroghe del progetto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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